Estoques no atacado nos EUA sobem 0,8% em abril ante março

Os estoques no atacado dos Estados Unidos tiveram crescimento de 0,8% em abril ante março, a US$ 698 bilhões, informou nesta quarta-feira o Departamento do Comércio. O resultado veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.



Ainda foi informado que o avanço ante informado de 1,3% nos estoques no atacado em março ante fevereiro teve uma revisão, para uma alta de 1,2% agora calculada.