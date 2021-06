Coreia do Sul: PIB final do 1º trimestre avança 1,7%, na estimativa inicial

O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul subiu 1,7% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com o quarto, segundo cálculos finais do Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês), divulgados nesta terça-feira, 8. A estimativa inicial era de avanço de 1,6%. Em relação ao ano anterior, a atividade econômica avançou no período 1,9%, ante alta de 1,8% divulgada na primeira atualização.



No ano de 2020, o PIB da Coreia do Sul caiu 0,9% em comparação a 2019, ante uma queda de 1,0% que havia sido calculada anteriormente.