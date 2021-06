Abertura de vagas sobe ao maior nível da série histórica nos EUA, diz Jolts

O número de postos de trabalho abertos nos Estados Unidos avançou de 8,288 milhões em março (número revisado, de 8,123 milhões no original) para 9,286 milhões em abril, de acordo com o relatório Jolts, divulgado nesta terça-feira pelo Departamento de Trabalho.



Trata-se do maior nível de abertura de vagas desde o início da série histórica, em dezembro de 2000.