Déficit comercial dos EUA recua 8,2% em abril, a US$ 68,9 bilhões

O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu 8,2% em abril ante março, a US$ 68,9 bilhões, segundo dados publicados nesta terça-feira, 8, pelo Departamento do Comércio americano. O resultado veio praticamente em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam déficit de US$ 69 bilhões. Já o saldo negativo da balança comercial de março foi revisado para cima, de US$ 74,45 bilhões para US$ 75,03 bilhões. As exportações dos EUA subiram 1,1% na comparação mensal de abril, a US$ 204,99 bilhões, mas as importações recuaram 1,4%, a US$ 273,89 bilhões.