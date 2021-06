Japão: PIB tem recuo anual de 3,9% no 1º trimestre, na leitura final

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão contraiu 3,9% no primeiro trimestre deste ano, na comparação anualizada, de acordo com a leitura final publicada nesta segunda-feira, 7. O dado mostrou uma queda menor do que a registrada na divulgação preliminar, que indicava retração de 5,1% no período.



Na comparação com o trimestre anterior, a atividade econômica japonesa registrou recuo de 1%, ante queda de 1,3% no resultado preliminar.