BC diz monitorar permanentemente métricas de endividamento das famílias

O diretor de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello, afirmou nesta segunda-feira que a instituição monitora permanentemente as métricas de endividamento das famílias. Os dados mais recentes do Banco Central indicam que o endividamento total das famílias com o sistema financeiro atingiu 57,7% em fevereiro - o maior porcentual da série histórica. Já o comprometimento da renda das famílias com as dívidas está em 30,7%.



Pinho de Mello pontuou ainda que o BC toma, quando necessário, ações de modo a arrefecer a concessão de crédito que é considerada excessiva e que pode provocar "bolhas" no futuro.



Questionado sobre a concentração bancária no País, o diretor do BC afirmou que está ocorrendo uma diminuição com a entrada de novos concorrentes.



Pinho de Mello participou nesta segunda-feira da divulgação do Relatório de Economia Bancária (REB) referente a 2020.