Biden faz nova reunião sobre acordo bipartidário para infraestrutura

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e a senadora republicana Shelley Moore Capito, principal negociadora da oposição em infraestrutura, tem nova reunião marcada nesta segunda-feira, 7, para tentar negociar um acordo bipartidário para uma legislação que atenda ao setor. Biden rejeitou na sexta-feira a oferta dos republicanos, proposta por Capito, de adicionar cerca de US$ 50 bilhões ao seu plano de infraestrutura de US$ 928 bilhões.



De acordo com o secretário de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, a última oferta "não atendeu aos objetivos de fazer crescer a economia, enfrentar a crise climática e criar novos empregos". Biden, no entanto, continuará se encontrando com senadores de ambos os partidos tendo em vista um "pacote mais substancial", segundo relatos da CNBC.



Biden, que reduziu o tamanho de seu pacote de infraestrutura para US$ 1,7 trilhão, disse a Capito que queria pelo menos US$ 1 trilhão em novos gastos em relação aos níveis atuais. O plano republicano, porém, inclui apenas cerca de US$ 250 bilhões sobre os gastos atuais. "É espantoso ver que os republicanos não avançaram em pontos críticos da proposta", disse a secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, à CNN neste domingo.



"Os republicanos se negaram a aprovar quatro componentes do plano de infraestrutura de energia que o presidente colocou no Plano de Emprego Americano que não estão em sua contra-oferta", disse, acrescentando, "o presidente ainda tem esperança. O senador Joe Manchin ainda tem esperança. Todos nós temos espero que isso possa acontecer", afirmou Granholm.



Enquanto isso, o representante do Comitê de Transporte e Infraestrutura da Câmara, deputado Peter DeFazio (Democrata, do Oregon), apresentou um projeto para o Transporte de superfície que prevê o investimento de US$ 547 bilhões em cinco anos com o objetivo de modernizar estradas, pontes, ferrovias e transporte público. O projeto está programado para uma revisão do comitê na quarta-feira.