BNDES/Montezano: Acabamos de fazer uma reestruturação na nossa diretoria

Conforme antecipado mais cedo pelo Broadcast, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) promoveu mudanças em sua diretoria, com a saída do diretor de Privatizações do banco, Leonardo Cabral, que alegou "questões pessoais" para deixar o cargo.



A Área de Estruturação de Empresas e Desinvestimento (AED), sob o comando de Cabral, passará para o diretor Fábio Abrahão, que já cuida de Infraestrutura, Concessões e PPPs. O chefe de gabinete da presidência do BNDES, Bruno Aranha, assumirá a diretoria da agenda ambiental, anunciou o presidente do banco, Gustavo Montezano.



Segundo o executivo, a fábrica de projetos do banco amadureceu e agora é preciso mudar para agilizar os três pilares do banco: reforçar os segmentos de project finance, de privatizações e de projetos ambientais.