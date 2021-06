Biden ainda acredita em imposto corporativo maior que 15%, diz porta-voz

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ainda acredita que uma taxa de imposto corporativo acima de 15% é apropriada, após senadores do Partido Republicano criticarem a mais recente proposta de investimentos em infraestrutura apresentada pelo governo americano.



Apesar das dificuldades nas negociações, Psaki considera que ainda há uma "gama de caminhos" que podem ser explorados para avançar em direção a um acordo com a oposição republicana. Hoje, Biden se reúne com o deputado Peter DeFazio e a senadora Shelley Capito, ambos republicanos, para discutir o pacote de investimentos em obras.