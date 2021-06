O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços da China caiu de 56,3 em abril a 55,1 em maio, informou o instituto Caixin, em parceria com a IHS Markit.



Trata-se do 13º mês consecutivo que o indicador fica acima da marca de 50, que denota expansão na atividade.