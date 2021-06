Comércio mineiro espera movimento de R$ 177 milhões pelo Dia dos Namorados

Comércio varejista está otimista com as vendas para o Dia dos Namorados, em 12 de junho (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Dia dos Namorados promete boas vendas para o comércio varejista mineiro. Uma pesquisa de expectativas dos empresários foi divulgada nesta quarta-feira (2/6) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio-MG). Nela, 57,7% dos entrevistados afirmaram que a data terá impacto positivo no estabelecimento. promete boas vendas para o comércio varejista mineiro. Uma pesquisa de expectativas dos empresários foi divulgada nesta quarta-feira (2/6) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio-MG). Nela, 57,7% dos entrevistados afirmaram que a data terá impacto positivono estabelecimento.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), R$ 1,8 bilhão deve ser movimentado no período. O valor representa alta de 29,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve o início do processo de flexibilização da economia após as restrições impostas pela pandemia.



Em Minas Gerais, a data comemorada em 12 de junho deve gerar R$ 177,6 milhões.

Para melhorar as vendas, 45,7% dos comerciantes vão investir em propaganda e 34,8% pretendem oferecer promoções e liquidações para atrair o consumidor.



O otimismo e valor afetivo da data fazem 45,7% dos empresários acreditarem que o desempenho será superior ao de 2020.



De acordo com a economista da Fecomércio-MG, Gabriela Martins, a flexibilização das atividades pode justificar essa expectativa: “Diferentemente das outras datas comemorativas, como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados ocorre em um período com maior abertura do comércio”.





Apesar disso, 29% dos entrevistados acreditam que a pandemia e a continuidade da crise econômica são motivos para ter vendas inferiores à 2020.

A maioria dos empresários acreditm que as compras serão feitas mais perto da data, e os consumidores devem gastar entre R$ 70 e R$ 200 para presentear, com pagamentos no cartão de crédito.

