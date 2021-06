UE emitirá 80 bi de euros em títulos de longo prazo para financiar estímulos

A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira que estima levantar cerca de 80 bilhões de euros em títulos de longo prazo e mais "dezenas de bilhões" de euros títulos de curto prazo em 2021, para "cobrir as necessidades de financiamento restantes" na União Europeia (UE), por meio do fundo de recuperação NextGenerationEU.



O exato montante de títulos dependerá da necessidade de financiamento, ressalta a Comissão.



O plano de financiamento se baseia em uma estimativa inicial dos 27 Estados-membros da UE, e será atualizado em setembro deste ano, diz o comunicado.



A Comissão irá agora finalizar os preparativos para a primeira emissão prevista pelo NextGenerationEU, que deve ocorrer no final de junho.



Já os primeiros títulos de curto prazo serão emitidos em setembro, quando a plataforma de leilões da UE se tornar operacional, esclareceu a entidade europeia.