Venda da Rlam será discutida em audiência pública na Câmara, diz FUP

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira, 1º de junho, audiência pública sobre a venda da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), na Bahia, para o fundo de investimento árabe Mubadala, informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP).



A refinaria foi vendida por US$ 1,65 bilhão, a metade do preço que a própria Petrobras havia definido como referência, e também abaixo das estimativas feitas por BTG Pactual, XP Investimentos e Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep).



Até o momento, a Rlam foi a única unidade vendida de oito refinarias ofertadas pela Petrobras desde 2019. A venda ocorreu em meio à demissão de Roberto Castello Branco, ex-presidente da estatal.



A audiência foi requerida pelo deputado Jorge Solla (PT-BA) e vai discutir os impactos da operação para a Petrobras e para a sociedade.



Foram convidados para a audiência o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar; representantes do Tribunal de Contas da União (TCU); representantes da diretoria da Petrobras; da Associação Nacional dos Acionistas Minoritários da Petrobras (Anapetro); dirigentes da Associação Engenheiros da Petrobras (Aepet), entre outros.