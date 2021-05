Vacinação em massa é principal política econômica e de saúde, diz Guedes

Guedes defendeu que vacinação em masa é principal arma do governo para recuperação econômica (foto: Evaristo Sá/AFP)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender nesta acomo a principal estratégia para a retomada da atividade no Brasil. "A vacinação em massa éque podemos fazer agora. E de Saúde também", afirmou durante o Fórum de Investimentos Brasil 2021 (BIF), um evento internacional sobre atração de investimentos estrangeiros para o Brasil, organizado pela Apex-Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e governo federal. Esta é a primeira vez que o evento é realizado totalmente de forma virtual por causa da pandemia de coronavírus.Guedes acrescentou que a vacinação da população é que trará a. Um pouco antes no mesmo evento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, previu que até otoda aestaráFoi preciso, de acordo com o ministro da Economia, que o governo fornecesse camadas de. "A estratégia de distanciamento necessitava que pessoas tivessem recursos e digitalizamos 64 milhões de brasileiros", recordou, salientando que foi transferida renda "maciçamente" para os mais vulneráveis.Guedes dedicou boa parte de seu discurso àdeno mercado de. Mais uma vez, ele citou que em recessões anteriores, nos anos de 2015 e 2016, quando o Brasil era governado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), foram destruídos 1,5 milhão de empregos formais a cada ano. "Desta vez, criou-se 140 mil empregos formais", comparou.Para o ministro, esse fortalecimento do mercado de trabalho deu-se por causa das políticas de preservação de emprego. "Conseguimos que a economia brasileirabaseada em", afirmou.