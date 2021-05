Demanda por voos em março na América Latina foi 32,3% menor que março de 2019

A Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês) divulgou na tarde desta quinta-feira que a demanda medida em passageiro-quilômetro pago (RPK) por voos domésticos na América Latina, em março, foi apenas 32,3% inferior a igual período de 2019, nível pré-crise.



"Seguimos observando a retomada da demanda no setor", disse o vice-presidente regional da Iata para as Américas, Peter Cerdá, em coletiva de imprensa.



O dirigente destacou, entretanto, que a demanda por voos internacionais na região continua baixa.



"Muitas decisões sobre covid-19 na América Latina não são baseadas na ciência, são políticas", destacou. Conforme Cerdá, os países precisam aliviar o trânsito de passageiros vacinados.



Ele salientou que o alto custo do teste do tipo PCR para detectar a covid-19 também é um entrave para a retomada da demanda por voos.