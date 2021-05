Casa Branca vê 'acréscimos construtivos' em contraproposta de republicanos

A Casa Branca viu "vários acréscimos construtivos" na nova contraproposta de investimentos em infraestrutura apresentada nesta quinta-feira pelo Partido Republicano. No entanto, a porta-voz Jen Psaki ponderou, por meio de um comunicado, que o governo de Joe Biden ainda considera que a oposição não especificou como "pagar" pelo pacote.



O democrata propôs elevar o imposto cobrado das empresas americanas, mas os republicanos rechaçam a ideia.



"Agradecemos o trabalho árduo que foi feito para elaborar esta proposta e continuar essas negociações", escreveu Psaki no comunicado.



A assessora também frisou que é "encorajador" ver que os republicanos aumentaram o montante de gastos previstos no plano. No documento divulgado nesta quinta, a oposição sugere um total de US$ 928 bilhões para investimentos em obras, acima dos US$ 568 bilhões sugeridos anteriormente.



O pacote proposto por Biden está orçado atualmente em US$ 1,7 trilhão, abaixo dos US$ 2,3 trilhões previstos inicialmente pelos democratas.



Segundo Psaki, a Casa Branca ainda avalia que o plano republicano não fornece fundos "substanciais" para a criação de empregos. "Por último, estamos preocupados que a proposta sobre como pagar pelo plano permaneça obscura."



De acordo com a porta-voz, a Casa Branca agirá para que as negociações avancem no Congresso durante a semana de 7 de junho.