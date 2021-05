São João del-Rei inaugura no 2º semestre primeiro shopping a céu aberto

Pátio Matosinhos tem a expectativa de gerar 400 empregos diretos e 600 indiretos (foto: Divulgação)

Com população acima de 90 mil habitantes, São João del-Rei está prestes a ter seu primeiro shopping a céu aberto. Com área bruta de 6,4 mil m² e terreno de 18 mil m², o Pátio Matosinhos tem previsão de inauguração no segundo semestre num dos bairros mais movimentados da cidade histórica do Campo das Vertentes.

De acordo com o projeto, o empreendimento contará com 50 lojas, um supermercado, posto de combustíveis e um prédio com 80 apartamentos. As obras tiveram início em abril de 2020. Com projeto desenvolvido pelo arquiteto Maurício Meirelles, o shopping será erguido sobre a planta da antiga fábrica de fiação e tecelagem São João.





O projeto prevê a geração de mais de 400 empregos direitos e 600 indiretos.





Segundo Rodrigo Abreu, gerente do Pátio Matosinhos, o novo conceito de shopping vai promover um ambiente agradável à medida em que a vacinação avança na região e as pessoas retomam a vida normal.





“Queremos estabelecer uma relação de confiança entre as pessoas, tornando o Pátio um lugar em que os frequentadores poderão se reunir em torno daquilo que é importante para eles, como varejo, serviços e entretenimento em um mesmo local.”





O presidente da Associação Comercial e Industrial de São João del-Rei, José Egídio, vê com bons olhos a construção do empreendimento na atual fase de retomada das atividades comerciais, que ficaram prejudicadas durante a pandemia da COVID-19.

“É uma excelente oportunidade de negócio, um investimento super seguro e que será um ponto de referência muito importante na arrancada da economia”, avalia.