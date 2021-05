Pedidos em carteira de maquinas e equipamentos sobe 32,4%, diz Abimaq

O Departamento Econômico da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), informou nesta quarta-feira que os pedidos em carteira de máquinas e equipamentos cresceram 32,4% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado.



O setor comemora o avanço nos pedidos porque eles significam aumento no faturamento mais à frente. Desde 2012 não se via tamanho crescimento nos pedidos formalizados à indústria de máquinas e equipamentos.



"Estamos crescendo muito mais do que imaginávamos", comemorou o presidente-executivo da Abimaq, José Velloso.