OCDE anuncia entrada da Costa Rica como 38º membro do grupo

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) anunciou, nesta terça-feira, 25, que a Costa Rica passou a ser membro do grupo, após convite oficial feito em maio de 2020. Agora, a OCDE conta com 38 nações participantes e quatro representantes da região da América Latina e Caribe. "A Costa Rica representará, sem dúvida, um novo farol para a OCDE na região", afirma o Secretário-Geral da organização, Angel Gurría.



O anúncio encerrou um processo de adesão iniciado ainda em 2015, no qual o país passou por procedimentos internos para adequar legislação, políticas e práticas aos padrões de combate à corrupção da OECD. Nesse período, a Costa Rica reformou a política de concorrência e fiscalização, redesenhou o sistema nacional de estatísticas e estabeleceu um registro de acionistas.