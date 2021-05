Gasto com Habitação sobe 0,79% no IPCA-15 de maio, revela IBGE

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de um aumento de 0,45% em abril para um avanço de 0,79% em maio, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo deu uma contribuição de 0,12 ponto porcentual para a inflação de 0,44% deste mês.



O resultado de maio foi puxado pela alta de 2,31% na energia elétrica, item de maior impacto individual no IPCA-15 do mês, uma contribuição de 0,10 ponto porcentual.



"Em maio, passou a vigorar a bandeira tarifária vermelha patamar 1, que acrescenta R$ 4,169 na conta de luz a cada 100 quilowatts-hora consumidos, depois de quatro meses seguidos da bandeira amarela, cujo acréscimo é menor, de R$ 1,343", justificou o IBGE, em nota.



Também houve reajustes nas contas de luz de Fortaleza, Salvador e Recife.



O gás de botijão subiu 1,45% em maio, o 12º mês consecutivo de aumentos. O gás encanado teve alta de 2,03%, devido a reajustes no Rio de Janeiro e Curitiba.



A taxa de água e esgoto aumentou 0,29%, como consequência do reajuste de 7,10% nas tarifas de São Paulo.