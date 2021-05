Magazine Luiza lidera ranking global de retorno a acionistas

O Magazine Luiza ficou com a primeira posição em um ranking global sobre retorno para os acionistas. A pesquisa analisou o TSR (retorno total para o acionista, na sigla em inglês) de aproximadamente 2.400 empresas e classificou as dez que mais criaram valor em 33 setores da economia. O Magazine Luiza ocupou a primeira posição no ranking global, com TSR de 256%.



As demais brasileiras que estão no ranking geral por indústria e que configuram as top 10 do País são: Magazine Luiza (1º), Usiminas (43º), Localiza Rent a Car (44º); CSN (58º), Vale (71º), WEG (85º), Sanepar (101º), B3 (104º), Gerdau (143º) e B2W (163º).



O Value Creators Ranking é uma pesquisa realizada pelo Boston Consulting Group (BCG) com as empresas que mais criam valor no mundo, medidas com base no retorno total para o acionista durante os últimos cinco anos.



Large caps



O estudo tem como foco principal as large caps, empresas com capitalização de no mínimo US$ 68 bilhões, que foram analisadas com maior nível de detalhamento. Por isso, o BCG disponibiliza o ranking completo apenas desta categoria, composta por 200 empresas.



Na classificação das large caps, as duas empresas brasileiras que se destacam são Vale, em 9º lugar, e Petrobras, em 24º, sendo esta a única da indústria de petróleo no top 50 empresas large caps.