Diretora do Fed alerta para riscos de stablecoins a sistema de pagamentos dos EUA

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Lael Brainard alertou nesta segunda-feira para o risco de que a popularização das stablecoins leve a uma fragmentação do sistema de pagamentos, ao disseminar o uso de diferentes formas de dinheiro privado. O alerta foi feito em evento virtual.



Stablecoins são moedas virtuais atreladas a qualquer ativo estável, criadas com o objetivo de controlar a volatilidade das criptomoedas. Como podem ser emitidas por qualquer ente privado, elas carecem da proteção legal das divisas públicas, o que pode expor consumidores e empresas a risco, de acordo com Brainard.



"Uma predominância de dinheiro privado pode introduzir riscos de proteção ao consumidor e estabilidade financeira devido à sua volatilidade potencial e ao risco de comportamento semelhante ao de uma corrida", explicou ela.



Segundo a dirigente, para tentar atenuar esses riscos, o Fed estuda uma possível adoção de moeda digital emitida por banco central (CBDC, na sigla em inglês). "Ao introduzir dinheiro seguro do banco central que seja acessível a famílias e empresas em sistemas de pagamentos digitais, um CBDC reduziria o risco da contraparte e a proteção do consumidor associada e os riscos de estabilidade financeira", ressaltou.



Brainard acrescentou que as CBDCs podem melhorar a inclusão financeira e ajudar a preservar a transmissão da política monetária.



Para ela, os Estados Unidos precisam liderar as discussões sobre padrões internacionais dessas divisas. "O Federal Reserve continua comprometido em garantir um sistema de pagamentos seguro, inclusivo, eficiente e inovador que funcione para todos os americanos", concluiu, acrescentando que a instituição abrirá uma consulta pública sobre o tema.