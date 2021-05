Correção: EDP conclui energização de um dos dois trechos de linhas na Região Sul

Att senhores assinantes. A nota publicada ontem continha uma incorreção no título, que dizia que a EDP concluiu a energização de dois trechos de linhas na região Sul. O título correto é "EDP conclui energização de um dos dois trechos de linhas na Região Sul".



A EDP Energias do Brasil informou que concluiu as etapas necessárias para a energização e integração ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de um dos dois trechos de linhas de transmissão de energia do Lote Q.



A entrega do trecho está dentro do cronograma estipulado pela companhia na ocasião da aquisição do empreendimento, em 28 de maio de 2019. Nesta primeira etapa, as instalações em questão irão gerar uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 12,2 milhões.



De acordo com comunicado da companhia, a EDP Litoral Sul foi leiloada na 1ª etapa do leilão de transmissão 13/2015, em abril de 2016, e é composta de 142 km de linha de transmissão e duas subestações, que interligam os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.