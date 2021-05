PIB do Chile avança 0,3% no 1º trimestre na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) do Chile registrou alta de 0,3% no primeiro trimestre, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta terça-feira, 18, o Banco Central do país. Em relatório, a instituição afirma que o crescimento da produtividade no período foi puxada por uma maior demanda interna, que aumentou 6,7% na comparação anual.



As exportações líquidas, no entanto, recuaram na mesma base de comparação, disse o BC chileno.



Entre os destaques positivos no primeiro trimestre, o setor agropecuário e silvicultor avançou 2,3% no período, enquanto o manufatureiro teve alta de 2,0%.



A mineração, por outro lado, caiu 2,1% em relação a igual período de 2020, refletindo a menor produção de cobre no país, segundo o relatório.