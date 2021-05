Produção de petróleo e gás no Brasil sobe 4,5% em abril, revela ANP

A produção de petróleo e gás natural no Brasil cresceu 4,5% em abril contra março, para 3,798 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A produção do pré-sal correspondeu a 72,7% do total, ou 2,761 milhões de boe/d.



A produção de petróleo no mês passado atingiu 2,971 milhões de barris por dia (bpd), alta de 4,5% em relação ao mês anterior, enquanto o gás natural teve alta de 4,2%, totalizando 131,4 milhões de metros cúbicos.



O campo de Tupi (ex-Lula) registrou produção média de 1,2 milhão de boe/d, enquanto o campo de Búzios somou 570 mil boe/d.



A produção da Petrobras subiu 4,2% em abril, para 2,792 milhões de boe/d, sendo 2,170 milhões de bpd de petróleo e 99 milhões de metros cúbicos de gás natural, informou a ANP.