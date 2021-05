Parcelamento é opção para acertar débito com o imposto de renda

A tela final da declaração do(IR) pode surpreender com os números de imposto devido, e nem sempre o contribuinte tem reservas para cobrir o. O parcelamento pode sim ser uma boa opção para ficar quites com a Receita Federal. De acordo com o(CFC), os juros de 1% mais a variação da taxa Selic estão bem abaixo dos valores oferecidos no mercado.

Parcelamento pode ajudar a amenizar o impacto do leão no orçamento familiar





“Dificilmente um banco vai oferecer uma taxa menor que essa. É pouco provável que valha a pena pegar o empréstimo e pagar o IR devido à vista”, diz Adriano Marrocos, conselheiro do CFC e coordenador da Comissão do Imposto de Renda da entidade.





Ele aponta que o parcelamento pode ajudar a amenizar o impacto do leão no orçamento familiar. Pelas regras, todos podem parcelar o débito devido, mas a parcela mínima não pode ser inferior a R$ 50.



O parcelamento é automático e pode ser debitado na conta do contribuinte por meio de instituições financeiras conveniadas à Receita Federal. O prazo para o envio da declaração é 31 de maio.





O outro lado da declaração do IR é daqueles que têm um valor a ser restituído. Nesses casos, o contribuinte pode negociar com um banco a antecipação da restituição.



“É como se você emitisse um cheque pro banco no valor da restituição, você transfere esse cheque e eles te pagam um valor menor, mas eles te pagam hoje”, explica. Ele alerta que as taxas ficam em torno de 8% a 10%. “É uma operação comum, muitas pessoas recorrem, e o alerta é o mesmo: observe qual a taxa de juros que o banco está cobrando.” Para quem não esti- ver precisando, o melhor é aguardar o depósito do governo.