Tudo o que é feito na Infraestrutura conta com planejamento global, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse nesta sexta-feira que tudo o que é feito dentro da sua pasta já conta com o planejamento global. "Não é de hoje que a gente tem sido pautado por um plano nacional de logística, que temos pautado nossas ações por um planejamento de longo prazo", disse Tarcísio, participante do encerramento do Abdib Fórum 2021, que tem como tema os "Desafios para Movimentar o Brasil: Transporte e logística".



De acordo com o ministro, o planejamento é matemático, que visualiza o que acontece no Brasil.



Segundo ele, o ministério está monitorando as principais cadeias, suas origens e destinos e como isso está se comportando ao longo do tempo e confrontando isso com oferta de transporte.



"Então a gente aplica os modelos econométricos para ver como é que a economia vai crescer e se comportar e como as principais cadeias vão demandar transportes, confrontando isso com a nossa oferta. Verificamos onde estão os principais gargalos e onde os investimentos têm de acontecer", disse Tarcísio.