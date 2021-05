BC alerta para efeito de gasto de combate à pandemia sobre convergência fiscal

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira, 14, que o governo pode não ter o benefício esperado caso gaste mais dinheiro para combater os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.



Campos Neto retomou uma ideia já expressa em comunicações anteriores - a de que, se o País começar a gastar mais dinheiro, ameaçando a convergência fiscal, "o resultado líquido disso será negativo" para a economia.



O presidente do BC participou nesta sexta-feira de evento virtual organizado pelo Bank of America.