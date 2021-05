Amazon planeja criar 10 mil empregos no Reino Unido

A Amazon anunciou nesta sexta-feira (14) que vai criar 10 mil novos empregos permanentes no Reino Unido em 2021 e investir 10 milhões de libras em novos programas de treinamento nos próximos três anos. A gigante de tecnologia americana, que tem sede em Seattle (Washington), disse que a iniciativa irá ampliar seu quadro de funcionários no Reino Unido para 55 mil pessoas até o fim do ano. A empresa também vai criar mil vagas para estagiários em tempo integral no país europeu este ano, como já havia sido revelado em fevereiro.