Exportações do agronegócio mineiro atingem o melhor resultado em 24 anos

Café teve participação de quase 50% nas exportações mineiras, com US$ 1,47 bilhão de faturamento (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

As exportações do agronegócio mineiro atingiram o melhor resultado dos últimos 24 anos, nos quatro primeiros meses de 2021. Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o estado já chegou aos US$ 3,01 bilhões em receita e um volume de 3,46 milhões de toneladas embarcadas ao exterior.

Entre os produtos mais embarcados, estão o café (49%), complexo soja (22%), carnes (10%), complexo sucroalcooleiro (7%) e produtos florestais (6%). E os maiores compradores de produtos mineiros são China (23%), Estados Unidos (12%), Alemanha (11%), Bélgica (5%) e Japão (5%).

O café não é só uma paixão do estado. O produto conquistou quase 50% das exportações mineiras e registrou um faturamento de US$ 1,47 bilhão e volume de 10,6 milhões de sacas. Comparado com os primeiros quatro meses de 2020, o aumento nas exportações do café foi de 22% na receita e 24% na quantidade.

Segundo a Seapa, praticamente todos os países aumentaram suas compras de café, sendo que as vendas do café torrado atingiram um crescimento de mais de 100% na receita. “A Alemanha, principal cliente de Minas Gerais, aumentou em 24% suas compras. A China também vem ampliando cada vez mais sua participação e, para o período, houve registro de crescimento de 138% nas aquisições”, disse Manoela.

Além desse destaque, Minas também registrou aumento nas exportações do complexo soja, que voltou a ser o segundo principal produto do agronegócio mineiro. Foram US$ 673 milhões e 1,5 milhão de toneladas exportadas, sendo a China a principal compradora da soja mineira, com 70% das compras.

As carnes totalizaram US$ 315 milhões e 108 mil toneladas embarcadas, com aumento nas vendas de todos os segmentos bovino, suíno e frango, sendo esse último o responsável pelo maior crescimento, com 41% a mais na receita e outros 72% no volume.

De acordo com a Seapa, outros produtos com resultado positivo foram o complexo sucroalcooleiro registrando US$ 204 milhões e 663 mil toneladas exportadas. E os produtos florestais, que venderam US$ 180 milhões e 410 mil toneladas.

*Estagiária sob supervisão