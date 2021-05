Carteira de concessões tem 120 projetos, com R$ 243 bi em investimento, diz BNDES

A carteira de projetos de desestatização do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como concessões de infraestrutura, chegou a 120 mandatos, com um investimento total de R$ 243 bilhões em obras, segundo o diretor de Infraestrutura, Concessões e PPPs da instituição de fomento, Fábio Abrahão.



O executivo comemorou o amadurecimento da carteira, com a chegada de projetos importantes ao mercado, por meio de licitações, como no leilão das concessões de parte dos serviços de água e esgoto prestados pela Cedae, a estatal de saneamento do Rio.



Ele citou ainda como exemplo de projetos próximos de serem licitados a privação de Codesa, a Companhia Docas do Espírito Santo, a concessão de saneamento em Porto Alegre e no Estado do Amapá.



"O que percebemos agora, na sequencia de leilões, é a entrada de 'players' cujo principal negócio é a prestação de serviços de infraestrutura, com foco na satisfação do cliente", afirmou Abrahão.