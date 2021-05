Índice Nacional de Consumo da Abras subiu 7,06% no 1º trimestre

O Índice Nacional de Consumo da Associação Brasileira de Supermercados subiu 7,06% no primeiro trimestre de 2021 ante o mesmo período do ano passado. Em março, houve um avanço de 4,31% na comparação anual.



"A alta trimestral é reflexo do final do auxílio emergencial. Pesou ainda o fim da Medida Provisória 936, relacionada à redução da jornada de trabalho", avaliou o vice-presidente institucional e administrativo da Abras, Marcio Milan.



Diante do atual cenário, a instituição de representação dos supermercados manteve a atual projeção para o acumulado do INC para 2021.



A expectativa da Abras é que o índice registre avanço de 4,5% até o final deste ano.