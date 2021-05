MRV tem lucro de R$ 137 mi

Construtora informou ontem que as vendas líquidas no período geraram uma receita de R$ 1,6 bilhão (foto: MRV/Divulgação)





A MRV Engenharia e Participações S.A, maior construtora residencial da América Latina, anunciou ontem que registrou no primeiro trimestre de 2021 lucro líquido de R$ 137 milhões, o que representa um crescimento de 30,9% no comparativo com os primeiros três meses de 2020. E o lucro só não foi maior por conta dos novos negócios do grupo que estão em fase de crescimento. Ricardo Paixão, diretor-executivo financeiro e de relações com investidores da MRV&Co, informa que apenas a operação de incorporação no Brasil conseguiu lucrar R$ 146 milhões.





“O grande ponto, hoje, é que o lucro da incorporação é maior do que das outras todas tomadas. Como os outros negócios ainda estão crescendo, é normal que o resultado não seja tão constante como a MRV”, explica Paixão ao justificar os R$ 9 milhões de prejuízo, que deixam o lucro consolidado em R$ 137 milhões. “A gente não deve ver esse resultado sempre. Quando realizamos vendas das propriedades, o lucro vira superpositivo.”





O balanço também destaca o maior volume de lançamentos da história da construtora em um primeiro trimestre, totalizando R$ 1,7 bilhão em valor geral de vendas (VGV), sendo 9.996 unidades, o equivalente a um aumento de 58% frente ao mesmo período do ano passado. A companhia fechou o trimestre com o total de 10.552 unidades repassadas.





Ricardo Paixão destaca que a estratégia de diversificação adotada pela empresa busca não depender totalmente das vendas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Com relação ao comportamento do consumidor, ele reforça o discurso adotado durante a pandemia. “A gente percebe o movimento que vem se consolidando das pessoas dando mais importância à casa própria, há esse senso de urgência de ter a casa própria e isso acaba se concretizando nos nossos números. Conseguimos fazer venda em patamares superiores aos de antes da pandemia, uma tendência que deve ficar”, acredita o diretor.





Esse também foi o segundo melhor primeiro trimestre da história da companhia em termos de vendas líquidas, com 9.714 unidades que respondem por R$ 1,6 bilhão. Há ainda uma evolução da implementação das vendas garantidas, que já atingiram 65% das vendas no primeiro trimestre.





Fora do Brasil





Em janeiro de 2020, a MRV&Co expandiu sua operação para o mercado norte-americano com a aquisição da AHS Residential. A companhia é focada no desenvolvimento de empreendimentos para a locação residencial e posterior venda para um fundo de investimentos (REIT). O recente balanço mostra que a AHS segue expandindo suas operações nos Estados Unidos e já conta com terrenos nos estados do Texas, Georgia e Flórida, dentro do plano de construir 5 mil unidades ao ano a partir de 2025.





“Os empreendimentos dela estão mais prontos, estabilizados e em fase de estabilização. Nos próximos trimestres isso deve virar resultado. Já estamos conseguindo ver a operação amadurecendo cada vez mais”, sinaliza Ricardo Paixão. Houve avanço expressivo na operação da AHS, que alcançou R$ 1,65 bilhão em VGV de Propriedades para Investimento (PPI) em Locação, um aumento de 39,5% frente ao último trimestre de 2020 e de 33,2% no comparativo com o primeiro trimestre do ano passado.