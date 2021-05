Atacado distribuidor cresceu 5,2% em 2020, puxado pela alta da inflação, diz Abad

O setor atacadista e distribuidor brasileiro cresceu 5,2% em 2020. Se descontada a inflação no período, porém, a alta foi de 0,7%, o que garantiu ao setor a participação de 51,2% no mercado de mercearia nacional, avaliado pela Nielsen em R$ 562,3 bilhões no ano passado. Os dados são do Ranking Abad/Nielsen 2021, com informações sobre 2020, realizado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), em parceria com a consultoria Nielsen



Nelson Barrizzelli, coordenador de projetos da Fundação Instituto de Administração (FIA) e responsável pelas análises do Ranking Abad/Nielsen, aponta que o recuo de 1,8 ponto porcentual na participação do setor (de 53% para 51,2%) reflete parte da perda resultante do fechamento de bares, restaurantes e lojas de cosméticos ao longo de 2020.



Para o consultor, o peso do setor no abastecimento de supermercados, farmácias, padarias, mercearias e açougues, que permaneceram abertos, compensou a perda de faturamento com os pontos de vendas que ficaram fechados.



A Nielsen aponta que os varejos tradicionais (com cobertura de 95% do setor) retraíram 0,4% e bares/restaurantes (85% atendido pelo atacado) apresentaram queda de 18,6% em 2020. Por outro lado, o segmento de farmacosméticos aponta alta de 4,5%, e o de autosserviço pequeno (mercados com até mil metros quadrados) teve crescimento de 10% no mesmo período.



Esta edição do Ranking Abad/Nielsen mostra que os atacadistas de autosserviço são os que mais crescem, influenciados pela dinâmica de abertura de novas lojas e por estarem abertos num momento de pandemia, enquanto outros tipos de comércio permaneceram fechados. O crescimento da modalidade entre 2019 e 2020 foi de 24,9%, atingindo faturamento de 64,7 bilhões de reais. O atacado de autosserviço é também a modalidade que mais oferece postos de trabalho



Apesar da permanência da pandemia no primeiro semestre, o presidente da Abad, Leonardo Miguel Severini, prevê para este ano o incremento das vendas. "Temos confiança em continuar crescendo, mesmo porque lidamos com alimentos de primeira necessidade. E vamos em busca desse desempenho, melhorando ainda mais a qualidade da entrega, a disponibilidade de produtos e o zeramento da ruptura."



