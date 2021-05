Gasto com Habitação aumenta 0,22% no IPCA de abril, mostra IBGE

As famílias gastaram 0,22% a mais com habitação em abril, uma contribuição de 0,03 ponto porcentual para a taxa de 0,31% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O gás de botijão subiu 1,15% em abril, após já ter aumentado 4,98% em março.



O item acumula uma alta de 22,51% em 11 meses de aumentos consecutivos, calculou Pedro Kislanov, gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE.



A energia elétrica recuou 0,04% em abril. Apesar da manutenção da bandeira tarifária amarela, que acrescenta R$ 1,343 na conta de luz a cada 100 quilowatts-hora consumidos, houve quedas nos preços em São Paulo e Porto Alegre, por conta da diminuição das alíquotas de PIS/Cofins, enquanto a tarifa foi reajustada no Rio de Janeiro.