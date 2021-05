IHS Markit eleva projeção de crescimento dos EUA em 2021, de 6,2% a 6,7%

A IHS Markit revisou para cima suas previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA neste e no próximo ano, citando forte demanda, aumento da proporção de americanos vacinados contra covid-19 e reversão mais rápida do que se previa por muitos Estados de medidas de restrição motivadas pela pandemia.



Em relatório, a provedora de dados agora prevê que os EUA crescerão 6,7% em 2021 e 4,7% em 2022. Anteriormente, as projeções eram de altas de 6,2% neste ano e de 4,3% no próximo.



Segundo a IHS Markit, o PIB americano deverá superar seu pico anterior no segundo trimestre deste ano. Já o hiato do produto - diferença entre PIB corrente e PIB potencial - deverá ser eliminado em 2022, enquanto o pico anterior de emprego provavelmente será reconquistado em meados do ano que vem.