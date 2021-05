Grupo Alimentação e Bebidas sobe 0,40% no IPCA de abril, revela IBGE

O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma elevação de 0,13% em março para um aumento de 0,40% em abril, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,09 ponto porcentual para a taxa de 0,31% do IPCA no mês.



A alimentação no domicílio subiu 0,47% em abril.



As carnes aumentaram 1,01%, impacto de 0,03 ponto porcentual, acumulando uma alta de 35,03% nos últimos 12 meses.



Também ficaram mais caros o leite longa vida (2,40%), frango em pedaços (1,95%) e tomate (5,46%).



As frutas recuaram 5,21%, maior impacto negativo no mês, -0,05 ponto porcentual.



A alimentação fora do domicílio aumentou 0,23% em abril. O lanche teve uma queda de 0,04%.