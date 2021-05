Austrália anuncia novas medidas de gastos e prevê queda do déficit orçamentário

O secretário do Tesouro da Austrália, Josh Frydenberg, anunciou nesta terça-feira uma série de medidas de gastos no Orçamento do governo para o ano fiscal de 2021/22, com a intenção de impulsionar a economia do país, que já apresenta impressionante recuperação dos efeitos da pandemia de covid-19.



Frydenberg afirmou que o déficit orçamentário de 2020/21 é estimado em 161 bilhões de dólares australianos (US$ 126,05 bilhões), bem abaixo da expectativa do fim do ano passado de que o saldo negativo saltaria para quase 200 bilhões de dólares australianos. Em 2021/22, a projeção é que o déficit se reduza a 106,6 bilhões de dólares australianos.



Apesar da melhora no resultado orçamentário, a previsão é de que a dívida liquida do governo australiano cresça fortemente e atinja um pico de 980 bilhões de dólares australianos em 2025, equivalendo 40,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, disse Frydenberg.



Atualmente em 30% do PIB, a dívida líquida da Austrália corresponde a cerca de metade da do Reino Unido e dos EUA e menos de um terço da do Japão.



Em 2021/22, o governo australiano prevê expansão de 4,25% do PIB doméstico.