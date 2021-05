Índice alemão ZEW de expectativas econômicas tem maior nível em mais de 20 anos

O índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu de 70,7 pontos em abril para 84,4 pontos em maio, atingindo o maior patamar em mais de 20 anos, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (11) pelo instituto alemão ZEW. O resultado superou de longe a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta marginal do indicador a 71, e sugere que a confiança na maior economia europeia voltou a melhorar neste mês.



"A desaceleração da terceira onda de covid-19 (na Alemanha) deixou os analistas de mercados financeiros ainda mais otimistas", comentou o presidente do ZEW, Achim Wambach, acrescentando que eles esperam uma forte recuperação econômica nos próximos seis meses.



O índice de condições atuais medido pelo ZEW também mostrou avanço entre abril e maio, de -48,8 pontos para -40,1 pontos. Neste caso, a projeção era de aumento a -43 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.