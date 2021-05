Biden: nos próximos meses, EUA devem ter retomada mais rápida em quase 40 anos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 10, que o país deve ter, nos próximos meses, a retomada econômica mais rápida em quase 40 anos. Durante um discurso, o democrata citou projeções de analistas feitas após a aprovação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão em março deste ano. "Desde que eu assumi o cargo, criamos 1,5 milhão de empregos", comemorou o chefe da Casa Branca.



Segundo o democrata, o foco do governo se manterá em criar empregos e combater a pandemia de covid-19. "Estamos indo na direção certa", declarou.



Biden também voltou a questionar a avaliação feita por alguns analistas segundo a qual os benefícios de seguro-desemprego do governo desestimularam a busca por trabalho.



Divulgado na sexta-feira, 7, o relatório de empregos de abril mostrou a criação de 266 mil vagas nos EUA. No entanto, a mediana das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast indicava geração de 1 milhão de postos.



"Vamos deixar claro que qualquer pessoa que receber uma oferta de trabalho adequada deve aceitar o emprego ou perderá o seguro-desemprego", afirmou Biden.



Na visão do democrata, as pessoas voltarão a trabalhar se receberem um salário "decente".



De acordo com ele, as empresas que oferecem salários "justos" e um ambiente de trabalho seguro encontrarão muitos trabalhadores.