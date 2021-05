Estoque de veículos segue cobrindo 17 dias de venda, diz Anfavea

O estoque de veículos nos pátios de concessionárias e montadoras ficou estagnado em volume suficiente para 17 dias de venda, informou nesta sexta-feira a Anfavea, entidade que representa a indústria nacional de automóveis.



Ao apresentar o balanço do setor, referente a dados do mês passado, o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, considerou que os estoques estão em nível "justo", porém adequados à situação atual, mantendo-se estáveis desde novembro.



Diante da irregularidade no fornecimento de peças, em especial componentes eletrônicos, Moraes sustentou que a produção das montadoras, que vem girando ao redor de 200 mil veículos ao mês, tem sido razoável. Segundo ele, o problema de oferta está sob controle, embora seja possível que exista espera de até quatro semanas por alguns modelos. "A indústria está trabalhando fortemente para atender a demanda", disse Moraes.



Ele ponderou, no entanto, que paradas de produção pontuais - ou seja, não generalizadas - podem voltar a acontecer nos próximos meses por insuficiência de peças, sobretudo os componentes eletrônicos que sofrem com a escassez global de chips.