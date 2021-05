Biden detalhará hoje alívio econômico para setor de restaurantes, diz Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quarta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, detalhará neste dia 5 de maio o alívio econômico para o setor de restaurantes do país contido no pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão aprovado em março.



O programa de apoio prevê US$ 28,6 bilhões em ajuda a restaurantes que foram impactados pela pandemia de covid-19.



Segundo Psaki, mais de 180 mil empresas qualificadas para receber o benefício se inscreveram nos primeiros dois dias de aplicação.



Já o secretário de Agricultura dos EUA, Tom Vilsack, que participou da coletiva de imprensa com Psaki, disse que a comunidade agrícola concorda com a meta de Biden de zerar as emissões de carbono até 2050.