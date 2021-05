Produção industrial cai 0,4% no 1º trimestre de 2021 ante ante 4º tri de 2020

A produção industrial recuou 0,4% no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 2020, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado interrompe uma sequência de dois trimestres de avanços.



Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a produção vinha de queda de 2,1% no primeiro trimestre de 2020; recuo de 17% no segundo trimestre; alta de 21,5% no terceiro trimestre; e elevação de 4,7% no quarto trimestre.



Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, a indústria avançou 4,4% no primeiro trimestre de 2021, após uma elevação de 3,4% no quarto trimestre de 2020.



"Lembrando que esses dois trimestres positivos interromperam oito trimestres negativos", apontou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.



Ele ressalta ainda que a base baixa, em função dos efeitos negativos já da pandemia na produção em março de 2020, explica o avanço nesse tipo de comparação.