PMI industrial do ISM nos EUA cai a 60,7 em abril e contraria expectativas

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria dos Estados Unidos caiu de 64,7 em março para 60,7 em abril, segundo pesquisa do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês).



O resultado de abril contrariou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam aumento do indicador a 65.



A leitura acima de 50, no entanto, marcou o 11º mês consecutivo de expansão no setor manufatureiro dos EUA, destacou o ISM.