PMI industrial dos EUA sobe a 60,5 em abril, em nível recorde, diz IHS Markit

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial dos Estados Unidos avançou de 59,1 em março para 60,5 em abril, atingindo o maior nível desde o início da série histórica, em maio de 2007, segundo dados finais publicados pela IHS Markit nesta segunda-feira.



O resultado ficou um pouco abaixo do previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam alta a 60,6, mas em linha com a leitura preliminar.



O avanço acima da marca de 50 mostra que a atividade econômica da maior economia do mundo se expande em ritmo mais forte este mês.



Economista chefe de negócios da IHS Markit, Chris Williamson comentou em nota que o setor manufatureiro americano teve o seu maior avanço em ao menos 14 anos em abril.



"A demanda aumentou em um ritmo não visto por 11 anos, em meio a esperanças crescentes de recuperação e novas medidas de estímulo", disse o economista.