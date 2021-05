BB confirma mudanças no alto escalão com novos vice-presidentes

Com bandeira vermelha 1, conta de luz ficará mais cara em maio

Com bandeira vermelha 1, conta de luz ficará mais cara em maio

PDT questiona no STF MP com redução de jornada e salário por acordos individuais

PDT questiona no STF MP com redução de jornada e salário por acordos individuais

Vale suspende eleição de Conselho; votação será retomada no dia 3

Vale suspende eleição de Conselho; votação será retomada no dia 3

Comitiva de Bolsonaro foi recebida com protesto e ovo no leilão da Cedae

Comitiva de Bolsonaro foi recebida com protesto e ovo no leilão da Cedae

Preço médio do etanol cai em 12 Estados e sobe em outros 14 e no DF, diz ANP

Preço médio do etanol cai em 12 Estados e sobe em outros 14 e no DF, diz ANP

Ministro do Desenvolvimento comemora leilão da Cedae e elogia Bolsonaro

Ministro do Desenvolvimento comemora leilão da Cedae e elogia Bolsonaro

Bolsonaro, no leilão da Cedae: Este momento marca nossa história e economia

Bolsonaro, no leilão da Cedae: Este momento marca nossa história e economia

Leilão da Cedae é um marco na história do Rio, avalia governador

Leilão da Cedae é um marco na história do Rio, avalia governador

Guedes, sobre leilão da Cedae: confiança no Brasil, é esse o resultado

Guedes, sobre leilão da Cedae: confiança no Brasil, é esse o resultado

Montezano, sobre Cedae: mobilizamos um capital que não se via desde a Vale

Montezano, sobre Cedae: mobilizamos um capital que não se via desde a Vale