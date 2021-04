FGV divulga mudança na divulgação de índices de inflação e Ciclo Econômico

O Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV) informou em nota à imprensa nesta sexta-feira, 30, mudanças na divulgação de índices de preços e indicadores de ciclos econômicos, que passarão a ser publicados em sites diferentes. Segundo a entidade, a partir de maio, alguns índices e releases deixarão de ser publicados às 8 horas (de Brasília) no site do Ibre/FGV.



Em vez disso, as informações serão compartilhadas até 12 horas das datas de divulgação programadas em calendário em dois novos endereços: no chamado Portal da Inflação (https://portal-da-inflacao-ibre.fgv.br/) e no Portal do Ciclo Econômico (https://ciclo-economico-ibre.fgv.br/).



Com a mudança, os índices de preços que terão a divulgação alterada para o Portal da Inflação são a Expectativa de Inflação dos Consumidores; Índice de Preços ao Consumidor - Classe - 1 (IPC-C1, que mede a inflação para as famílias de baixa renda); o Índice de Preços ao Consumidor - terceira idade (IPC-3i, que mede a evolução dos preços da cesta de consumidores da terceira idade); e as prévias do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M, conhecido como a inflação do aluguel).



O Indicador Antecedente e Coincidente da Economia (IACE e ICCE) terá a divulgação alterada para o Portal do Ciclo Econômico, no horário disponibilizado no calendário.



Outra mudança é a descontinuidade da divulgação do Indicador Coincidente de Desemprego (ICD), que deixa de ser publicado já a partir de maio.



O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) terá sua divulgação mantida.