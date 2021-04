Consórcio Aegea vence leilão do Bloco 1 da Cedae com oferta de R$ 8,2 bi

O consórcio Aegea foi o vencedor do leilão do Bloco 1 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), com o lance de R$ 8,2 bilhões após uma disputa acirrada. O ágio da proposta é de 103,13%.



O Bloco 1 se refere à Zona Sul e mais 18 municípios, e a outorga mínima era de R$ 4,036 bilhões.



Como a diferença entre as propostas foi superior a 20% do maior lance inicial, a disputa foi a viva-voz, com lote inicial de R$ 7,5 bilhões (feito pela Iguá Saneamento), com lances máximos de R$ 100 milhões acima da maior proposta ofertada no momento de abertura dos envelopes.



Iguá, Aegea e Redentor participaram da disputa acirrada no viva-voz.



Antes do viva-voz, a oferta inicial da Aegea foi de R$ 5,974 bilhões, enquanto a do Consórcio Redentor foi de R$ 6,434 bilhões e a da Rio Mais Operações de Saneamento de R$ 4,156 bilhões.