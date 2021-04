Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 13 mil na semana

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu 13 mil na semana encerrada no último dia 24, a 553 mil pedidos, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho americano nesta quinta-feira. A leitura mostrou queda mais tímida que a expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo a 528 mil. Os dados da semana anterior sofreram reajuste, indo de 547 mil para 566 mil, informou a agência. Já o número de pedidos continuados teve alta de 9 mil na semana encerrada em 17 de abril, a 3,660 milhões. Esse indicador é divulgado com uma semana de atraso.