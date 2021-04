Opep+ reafirma acordo para conter oferta de petróleo

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) confirmou em comunicado a manutenção do acordo entre as nações envolvidas para conter a oferta da commodity. A nota foi divulgada após reunião em nível ministerial do grupo, o qual informou que a data para o próximo encontro do cartel será 1º de junho.



A Opep+ afirma que a taxa de cumprimento do acordo para corte na oferta ficou em 115% em março, ou seja, superou o combinado.



O grupo destacou as "contribuições positivas em andamento" dos envolvidos para reequilibrar o mercado. Para a Opep+, o crescimento global deve ganhar impulso no segundo semestre, em um quadro de retomada econômica, com níveis "sem precedentes" de apoio monetário e fiscal.



Por outro lado, o grupo diz haver um aumento no número de casos da covid-19, "apesar de campanhas de vacinação em andamento", algo potencialmente negativo para a recuperação da demanda por petróleo.



O comunicado afirma que, apesar da taxa de cumprimento geral acima do combinado, alguns países não atingiram suas metas individuais, e deverão compensar a diferença nos meses seguintes, até setembro deste ano.



Os países ainda prometem seguir "vigilantes e flexíveis", diante das "condições de incerteza do mercado". A nota também destaca o ajuste voluntário adicional "significativo" anunciado pela Arábia Saudita em abril de 2021, de 1 milhão de barris por dia, e o fato de que os sauditas retomarão esses volumes apenas gradualmente em maio, junho e julho.